RIETI - Volti abbronzati e distesi, strette di mano e sorrisi, qualcuno anche con famiglia al seguito.Una mezzoretta al PalaSojourner, giusto il tempo per lo staff dirigenziale, capeggiato dal patron Cattani, e quello tecnico, con in testa il coach Rossi, di dare il benventuto ai giocatori italiani: i 4 riconfermati (Gigli, Casini, Carenza e Conti) e i 5 nuovi (Tomasini, Bonacini, Toscano, Simic e Moretti). Ad accogliere riconfermati e new entry uno striscione dei tifosi "C'Mon Guys Benvenuti". Quattro chiacchere informali e la consegna delle chiavi degli alloggi in attesa che fra due giorni arrivino anche gli americani.