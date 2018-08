di Luigi Ricci

RIETI - Dopo quattro lunghi mesi di attesa, troppi per i tifosi a digiuno dala emozionante parentesi dei playoff che a Rieti mancano dall'estate 2015, anno della promozione in A2, da oggi la Zeus Energy Group Npc torna a radunarsi in vista del precampionato.



I giocatori, vecchi e nuovi, stanno arrivando in città e oggi e domani saranno dedicati alla sistemazione logistica, alle visite mediche e alla consegna dei materiali d'allenamento. Prima seduta: mercoledì pomeriggio alle 18 al PalaSojourner, quando in mattinata anche J.J. Frazier e Jarvis Williams saranno atterrati in Italia, e che prevederà soprattutto un lavoro atletico differenziato in base alle condizioni fisiche dei singoli e qualcosa, non molto ancora, con la palla.



Giovedì alle 19, sempre al PalaSojourner, presentazione ufficiale della squadra a stampa e tifosi, mentre il lavoro atletico e tecnico andrà avanti in vista del primo scrimmage di verifica a Palestrina, contro la locale formazione di serie B, il 1° settembre.

Lunedì 20 Agosto 2018



