di Luigi Ricci

RIETI - La burocrazia modifica i piani della Zeus Npc e la presentazione della squadra slitterà di qualche giorno.



Tutto dipende dal ritiro da parte di JJ Frazier e Jarvis Williams dei visti di lavoro presso il consolato di Miami, che non potrà avvenire prima del 21, data fissata per il raduno della squadra. Purtroppo infatti non è stato possibile far loro ritirare il visto in anticipo presso il consolato onorario di Atlanta in Georgia, dove risiedono entrambi gli stranieri della Npc.



Dunque la data della presentazione slitterà al 23 o 24 quando la squadra sarà al completo. Mentre gli italiani dovrebbero iniziare ad allenarsi già dal 22.

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA