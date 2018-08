di Luigi Ricci

RIETI - La Zeus Energy Group Npc ha comunicato il programma ufficiale del precampionato confermando il raduno lunedì 20, presentazione il 21 alle 19 al PalaSojourner e primo allenamento con la palla il giorno dopo alle 19.



Quanto alle amichevoli, quelle più importanti erano già note ufficiosamente. La Npc esordirà il 1° settembre in uno scrimmage a Palestrina (serie B, ore 19), invece il consueto Trofeo degli Angeli dell'Aquila è stato sostituito da un'altra amichevole con un'avversaria di serie B l'8 a Giulianova.



Quindi si inizierà a fare sul serio a Brindisi il 15/16 per l’8° memorial Elio Pentassuglia, con i padroni di casa e due formazioni straniere di A1 Buducnost (Serbia) e Sakarya (Turchia), dopodiché la Npc ospiterà al PalaSojourner i pugliesi, il 22 e 23, insieme all’altra squadra di A1 di Avellino e alla fortissima Virtus Roma, che ha appena ingaggiato il notevole pivot Henry Sims e sarà la prima formazione di A2 che Rieti incontrerà fino a quel momento.



Infine, il 30 settembre, chiusura col classico memorial Gasperini ospitando alle 19 i Roseto Sharks, formazione del girone est, che collabora con la Stella Azzurra Roma. Seguirà l'esordio in campionato al PalaSojourner il 7 Ottobre contro Biella.



