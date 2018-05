RIETI - La Npc Rieti Pallacanestro e la Zeus Energy Group comunicano con reciproca soddisfazione che proseguiranno il rapporto di collaborazione per le prossime tre stagioni.



Nella giornata di oggi infatti il presidente Giuseppe Cattani ed Angelo e Nicola Ferretti della Zeus hanno sottoscritto l'accordo che legherà entrambe le parti per la prosecuzione di un cammino congiunto che garantirà reciproche soddisfazioni sportive e professionali.



Nei prossimi giorni si terrà la conferenza stampa aperta a pubblico e giornalisti per illustrare le linee guida che legheranno l'azienda alla pallacanestro ed alla città di Rieti.



Per il presidente della Zeus Energy Group Rieti, Giuseppe Cattani: «C’è molta soddisfazione per aver chiuso un accordo con una società seria, per la quale abbiamo prospettato grandi margini di investimento sui nostri territori. Adesso siamo più tranquilli nell’impostare la prossima stagione nel modo migliore. Da domani partiremo sia dal punto di vista sportivo che collaborativo nei riguardi della Zeus».

Venerd├Č 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA