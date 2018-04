di Luigi Ricci

RIETI - Sarà Treviglio e non la Zeus Npc ad affrontare Trieste negli ottavi di finale dei playoff. Un verdetto purtroppo già stabilito sin da quando Olasewere si è infortunato nel match contro Siena, mentre i lombardi hanno continuato a volare imbattuti, grazie al provvidenziale infortunio di Voskuil che li ha costretti, si fa per dire, a prendere JJ Frazier che, a 27 punti di media, ha cambiato volto a Treviglio, vittoriosa a Biella, vanificando quindi le speranze di playoff di Rieti anche vincendo a Legnano, dopo avere schierato una squadra bassa, rinunciando a Easley, pur in perfetta salute, per impiegare di nuovo Voskuil, sorprendendo i piemontesi, sempre all'inseguimento per tutta la gar. A questo punto i lombardi, grazie al loro assetto mutevole, possono essere una vera e propria mina vagante.



Per il resto, il lato sinistro del tabellone dei playoff sembra il più arduo poiché presenta quasi tutte le squadre più ambiziose di entrambi i gironi. Biella se la vedrà con Montegranaro della temibile coppia Corbett-Powell. Treviso, terza a Est, può tenere a bada Trapani ma poi dovrebbe vedersela con Scafati che dovrebbe avere la meglio su Ferrara, ma attenzione alla classe di Hall. Quindi già dai quarti di finale si prevedono scintille



Invece, nell'altra parte del tabellone, se i pronostici saranno rispettati, si dovrebbe assistere a una semifinale tra Casale Monferrato e Fortitudo Bologna. I piemontesi non dovrebbero avere difficoltà a superare Jesi dell'esperto playmaker tascabile Green. L'atletica Udine, anche se Lardo ha sofferto qualche instabilità, pare rinforzata dall'arrivo di Caupain e può regolare Tortona, ma dovrà lottare. Tra Legnano e Verona, invece, l'impressione è che il fattore campo, a favore dei lombardi, conterà poco, ma chi vincerà dovrà poi vedersela con la Fortitudo Bologna che, salvo sorprese, dovrebbe superare Agrigento, qualificata ai playoff all'ultimo turno grazie alla vittoria in casa dell'Eurobasket già certa di evitare i playout.



A proposito di playout, Napoli - beneficiata dal -32 che ha retrocesso in B Reggio Calabria, senza il quale sarebbe arrivata terza o quarta: non conosciamo l'eventuale e inutile classifica avulsa - se la vedrà con Piacenza in un turno in cui continuerà a gettare il cuore oltre l'ostacolo con un roster ridotto all'osso. La Virtus Roma invece dovrà sfruttare tutta l'esperienza del coach Bucchi, che pare aver domato l'ingestibile Thomas, per avere la meglio su Roseto.

Luned├Č 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA