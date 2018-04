di Luigi Ricci

RIETI - Il 22 aprile 2007 la Nuova Sebastiani Basket era a Pesaro per l'ultima di regular season. Per salire in A1 non le bastava vincere, serviva anche la sconfitta di Caserta a Pavia, che arrivò insieme al successo di Marcus Melvin e soci.



Oggi pomeriggio a Treviglio non c'è in ballo la promozione in A1 ma solo l'accesso ai playoff, che per la Zeus Npc, che li insegue da tre stagioni, sarebbero comunque un bel premio comunque. Anche oggi come 11 anni fa non basta che Rieti vinca, serve almeno una sconfitta di un'altra squadra, soprattutto tra Treviglio e Agrigento.



Oggi come 11 anni fa a Pesaro un pugno di coraggiosi tifosi ha seguito la squadra a Treviglio in questa difficile impresa, complicata dalla perdita di Olasewere, anche se Martin sembra un discreto rimpiazzo. Non ci sembra il caso di aggiungere altro...

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:12



