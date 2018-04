di Luigi Ricci

RIETI - Domani è il giorno della verità per la Zeus Npc, che per passare alla storia è costretta a vincere a Legnano sperando che almeno una tra Treviglio (a Biella) o Agrigento (a Roma contro l’Eurobasket) perda schiudendole le porte dei playoff. Se poi Trapani perdesse a Cagliari, grazie alle sconfitte delle altre, ci sarebbe anche la possibilità di un inaspettato settimo posto. In altre 4 circostanze invece c'è l'opportunità di arrivare ottava.



Questi però sono calcoli che si faranno solo intorno alle 8 di domani sera. Per ora bisogna solo concentrarsi su Legnano, priva di Martini e Maiocco, ma sempre temibile, grazie al trio Mosley, Raivio, Zanelli, senza sottovalutare Tomasini e Pullazi che furono determinanti nella vittoria all’andata a Rieti dei lombardi, che sono in lotta per il terzo posto e non regaleranno niente.



Serve quindi una prova super da tutti, che non sia la replica delle ultime trasferte in cui la Npc è sempre stata in corsa ma, salvo a Tortona, alla fine ha sempre letto la targa degli avversari. Sarà fondamentale il rapido ambientamento di Martin che si troverà di fronte uno dei migliori centri dell’A2, così come evitare che Raivio, Tomasini e l’ex Zanelli, capaci di scambiarsi ruolo in regia e come esterni, prendano confidenza.



Se c’è da mettere in pratica quanto imparato nelle precedenti sconfitte in trasferta, l’occasione è questa. Approccio, concentrazione, difesa: chiamateli come vi pare, ma a Legnano ci vorrà tutto questo e forse ancora di più, e potrebbe anche non bastare. Nonostante ciò bisogna crederci fino all’ultimo secondo per onorare al meglio una stagione che non ha mai visto la Zeus invischiata nella lotta per i playout, sperando che alla fine arrivi il premio per una stagione comunque positiva. Anche se dovesse terminare con qualche rimpianto.



QUI RIETI



Per coach Alessandro Rossi quella di domani sarà: «Una partita ricca di stimoli perché ci pone di fronte ad una possibilità entusiasmante che per larga parte della stagione è stata impensabile. Sappiamo di affrontare una delle squadre tra le migliori del girone per costanza di rendimento e qualità dei singoli. Sarà quindi fondamentale partire bene sin dall’inizio ed essere in partita senza dover rincorrere. Siamo carichi anche perché abbiamo avuto una settimana di allenamenti ad alta intensità».

Per quanto riguarda l’ultimo innesto c’è stato qualche problema fisico che non gli ha permesso di allenarsi al meglio, come detto dal coach: «Martin ha avuto qualche problema fisico che ne ha condizionato l’allenamento ma lui si è subito calato nella mentalità del nostro campionato comprendendo le differenze rispetto al campionato slovacco. È un giocatore molto sveglio e confido nel suo apporto in partita nonostante non abbia avuto la possibilità di mettere in pratica alcune cose».

Legnano è una squadra di alto livello e sono molti i punti di forza a cui fare attenzione: «Legnano è una squadra che ha varietà di soluzioni con tanti playmaker, hanno numeri 4 perimetrali ma che attaccano il canestro e possono mischiare qualche quintetto. La cosa più difficile sarà controllare l’alto ritmo che riescono ad imprimere alle partite, con un’intensità offensiva elevata», ha concluso coach Rossi.





QUI LEGNANO



Per Alberto Mazzetti, assistente allenatore di Legnano «Quest’ultima giornata ci dà la possibilità di tornare alla vittoria dopo due stop consecutivi che comunque hanno rafforzato la nostra certezza di gruppo e squadra per come sono arrivate. Rieti verrà molto motivata per raggiungere la vittoria che potrebbe consegnare un posto ai playoff. Tatticamente di sicuro dobbiamo porre attenzione agli esterni reatini che con il gioco spalle a canestro possono crearci enormi problemi vista la loro taglia e fisicità, inoltre dovremo e limitare a rimbalzo il nuovo arrivato Martin e l’esperto Gigli. Tutto questo mettendoci sempre grande ritmo in attacco e agonismo che non devono mai mancare».



Per William Mosley «La prossima gara si prospetta una grande sfida. È l’ultima partita prima dei playoff ed entrambe le squadre vogliono finire la regular season con una vittoria. Noi abbiamo perso le ultime due gare in trasferta, di poco, dimostrando però di essere una grande squadra, quindi siamo davvero affamati di vittoria, perché vogliamo chiudere al meglio questa stagione davanti al nostro pubblico e allo stesso tempo entrare già nel pieno clima dei playoff».



COSI' IN CAMPO

Legnano : 5 Tomasini, 6 Zanelli, 7 Roveda, 15 Gazineo, 16 Biraghi, 17 Toscano, 30 Raivio, 34 Berra, 42 Mosley, 55 Pullazi. All. Ferrari.

Zeus Npc Rieti: 1 Tommasini, 2 Hearst, 3 Savoldelli, 6 Casini, 7 La Torre, 11 Conti, 12 Gigli, 15 Marini, 17 Carenza, 23 Martin. All. Rossi.

Arbitri : Pepponi e Di Toro (Pg), Puccini (Ge).



PROGRAMMA GARE, XXX GIORNATA

Reggio Calabria-Napoli

Biella-Treviglio

Eurobasket Roma-Agrigento

Siena-Tortona

Cagliari-Trapani

Scafati-Casale Monferrato

Latina-Virtus Roma



CLASSIFICA

Casale Monferrato 42

Scafati 40

Biella 36

Legnano e Tortona 34

Trapani 30

Agrigento, Treviglio e Rieti 28

Cagliari, Latina e Siena 26

Eurobasket Roma 24

Virtus Roma 22

Napoli 6

Reggio Calabria 0

