RIETI - Rush finale per la Zeus Npc, attualmente nona a 28 punti, che domenica giocherà una sfida decisiva a Legnano, che lotta per il terzo posto. Queste tutte le ipotesi, diramate stamattina dalla Lega, in caso di arrivo a pari punti. Serve vincere, perché a 28 punti qualsiasi combinazione vedrebbe Rieti fuori dai playoff. Inoltre in un arrivo a più squadre a 30 si deve sperare in alcuni ko delle diverse avversarie per raggiungere il settimo posto (in un caso) e l'ottavo (quattro ipotesi).





LA LOTTA PER I PLAYOFF





30 TRAPANI - AGRIGENTO - RIETI - TREVIGLIO



6 AGRIGENTO 4 vittorie +8 scontro diretto con TREVIGLIO



7 TREVIGLIO 4 vittorie -8 scontro diretto con AGRIGENTO



8 TRAPANI 3 vittorie



9 RIETI 1 vittoria





30 AGRIGENTO - RIETI - TREVIGLIO



7 AGRIGENTO 3 vittorie +8 scontro diretto con TREVIGLIO



8 TREVIGLIO 3 vittorie -8 scontro diretto con AGRIGENTO



9 RIETI 0 vittorie





30 TRAPANI - RIETI - TREVIGLIO



6 TREVIGLIO 3 vittorie



7 TRAPANI 2 vittorie



8 RIETI 1 vittoria





30 TRAPANI - AGRIGENTO - RIETI



6 AGRIGENTO 3 vittorie



7 TRAPANI 2 vittorie



8 RIETI 1 vittoria





30 RIETI - TREVIGLIO



7 TREVIGLIO 2-0



8 RIETI 0-2





30 AGRIGENTO - RIETI



7 AGRIGENTO 2-0 + 15 differenza canestri



8 RIETI 0-2 -15 differenza canestri





30 TRAPANI - RIETI



6 TRAPANI 1-1 +7differenza canestri



7 RIETI 1-1 -7 differenza canestri





LA LOTTA PER IL TERZO POSTO





36 BIELLA - TORTONA - LEGNANO



3 TORTONA 3 vittorie



4 LEGNANO 2 vittorie



5 BIELLA 1 vittoria





36 TORTONA - LEGNANO



4 TORTONA 2-0



5 LEGNANO 0-2





36 BIELLA - LEGNANO



3 LEGNANO 2-0



4 BIELLA 0-2





34 TORTONA - LEGNANO



4 TORTONA 2-0



5 LEGNANO 0-2

Venerd├Č 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:05



