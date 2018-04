di Emanuele Laurenzi

RIETI - Partite condotte per larghi tratti e poi perse nei finali. E' quanto accaduto alle avversarie dirette della Zeus Rieti nell'ultima giornata di campionato. Il ventinovesimo si è così trasformato in un turno più che favorevole agli amarantoceleste che hanno agganciato l'ottavo posto eb che si giocheranno tutto nella sfida finale di Legnano. Pesa l'incognita del recupero di Treviglio contro Reggio Calabria. I lombardi giocheranno giovedì sera contro i calabresi e, in caso di vittoria aggancerebbero la coppia Rieti e Agrigento a 28 punti. Con entrambe le squadre la Npc è sotto 2-0 e finirebbe inevitabilmente nona.



Prima di pensare a questo, però, Angelo Gigli e compagni si godono il successo di domenica scorsa e la classifica che ne è venuta fuori, issandoli all'ottavo posto e quindi dentro la post season. Un piazzamento che è venuto fuori grazie alle sconfitte di Cagliari, Siena e Latina, restate tutte ferme a 26 punti. I pontini hanno perso 84-83 a Trapani, con i siciliani che hanno raggiunto matematicamente i play off: fatale a Latina un tiro a fil di sirena Brandon Jefferson che ha vanificato la rimonta pontina dopo un primo quarto giocato male dagli uomini di Gramenzi finiti sotto 26-12. Negli altri 3 quarti Latina ha dominato, ma non sono bastati i 28 punti di Raymond per portare a casa la vittoria.



Sconfitta di 2 punti per Siena che è caduta in casa della Virtus Roma per 68-66: gara sempre ad inseguire per i toscani finiti sotto anche di 10 punti, che hanno avuto solo in Kyzlink l'apporto sperato: il giocatore ha segnato 26 punti, unico ad andare in doppia cifra dei suoi, mentre per Roma sono stati decisivi i 19 punti di Landi e i 14 di Roberts. Dopo una partenza a razzo e un primo tempo chiuso 30-42, Cagliari ha perso di un punto a Tortona per 77-76. Ai sardi non sono bastati io 24 punti di Keene che ha sbagliato una tripla a 13 secondi dalla fine. Sul capovolgimento di fronte Johnson ha realizzato il canestro della vittoria a fil di sirena.



A complicarsi la vita in chiave play off è stata Agrigento che ha perso in casa di 2 punti contro una Reggio Calabria mai doma, nonostante i 34 punti di penalizzazione. In sicilia è finita 84-86 una partita in cui i padroni di casa sono stati avanti per metà gara, con vantaggi anche di 12 punti. Nella ripresa Reggio è risalita e ha allungato resistendo al recupero dei siciliani nel finale. Ai padroni di casa non sono bastati i 22 punti di Williams e i 20 di Pepe, mentre per i calabresi 21 punti li ha segnati Baldassarre.



Nei piani alti della classifica Casale Monferrato si è confermata leader grazie alla vittoria per 64-59 contro Legnano al termine di una partita con continui capovolgimenti di fronte. Decisivi per i padroni di casa i 16 punti di Martinoni e i 10 di Blizard e Severini, mentre per Legnano non sono bastati i i 14 a testa di Pullazi e Tomasini.



Una vittoria che ha consentito a Casale di allungare di 2 punti su Scafati, sconfitta a Treviglio 99-88. Fatale ai campani il secondo quarto perso per 33-18: fondamentali per i padroni di casa i 27 punti di Frazier e i 19 di Voskuil, mentre ai campani non sono bastati 5 uomini in doppia, ovvero Romeo con 17 punti, Crow e Santiangeli con 15, Ammannayto e Spizzichini con 13 e Sherrod con 11.



Vittoria facilissima per Biella a Napoli, con i piemontesi che hanno vinto di 30 punti (92-62) con 16 punti di Tessitori e 14 di Ferguson.

