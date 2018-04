di Emanuele Laurenzi

RIETI - Tornare alla vittoria per giocarsi fino alla fine la possibilità di entrare nei playoff. La Zeus Rieti torna al PalaSojourner domani alle 18 per l’ultima sfida della stagione regolare. Di fronte quell’Eurobasket che per gli amarantoceleste è sinonimo di importanti successi. Tre anni fa proprio contro i romani la Npc vinse la finale del raggruppamento di serie B che la proiettò alle Final Four di Forlì. Un anno fa contro i romani al PalaTiziano Rieti infilò una delle 6 vittorie che la rilanciarono in chiave playoff e a dicembre, sempre a Roma, la truppa di coach Alessandro Rossi ha infilato un altro successo importantissimo.



Quella di domani è una gara nella quale è fondamentale allungare la striscia delle vittorie e, con una serie di risultati a favore, già al termine dei 40’ si potrebbe mettere più di un piede nella post season. L’impresa non sarà delle più facili, anche in considerazione del fatto che anche l’Eurobasket si giocherà il tutto per tutto al PalaSojourner: solo la matematica tiene i romani ancora in gioco per i playoff, ma gli uomini di coach Turchetto sono decisi a giocarsi tutte e carte fino in fondo.



«L’Eurobasket è una squadra che nell’ultima parte di campionato ha ritrovato i suoi equilibri – spiega il vice coach reatino, Andrea Ruggeri - ed ha disputato partite di altissima qualità . Deloach è guardia con tantissimi punti nelle mani, in grado di giocare a ritmi elevati. Sims è l’ex di turno, lungo di grande talento, fa tutto quello che serve nella metà campo offensiva. In cabina di regia Piazza e Venuto, due playmaker in grado di gestire ogni situazione in campo. Vengono da una gran prestazione nella gara persa di un punto a Trapani ed una vittoria nel derby che sicuramente ha dato fiducia alla squadra. Mi aspetto un palazzo pieno e caldo che ci darà la carica per disputare l’ultima partita in casa della regular season».



La Zeus schiererà anche il neo acquisto Ryan Martin, che è già entrato in clima campionato ed è deciso a dare il suo contributo per la volata finale. «Domenica con l’Eurobasket sarà una partita impegnativa – commenta il giocatore - considerando la qualità dei due americani e degli altri giocatori. Sims e Brkic, con le loro ottime capacità al tiro, sia dalla media che lunga distanza saranno un pericolo, ma ci siamo preparati per portare in campo una buona difesa».



L’addio forzato ad Olasewere e l’inserimento di un nuovo giocatore hanno mischiato le carte in tavola, come ha sottolineato il tecnico romano Andrea Turchetto, reduce da una importante vittoria nel derby con la Virtus Roma: «Rieti è una squadra molto prestante fisicamente, soprattutto tra gli esterni, in primis Tommasini e Casini, ma con l’incognita del nuovo arrivo Ryan Martin: servirà quindi capire come lo integreranno, se cambieranno qualcosa e con che quintetto partiranno. È una partita da preparare lasciando aperte diverse opzioni da parte nostra, in base a quello che troveremo».



COSI' IN CAMPO

Zeus Rieti : 1 Tommasini, 2 Hearst, 3 Savoldelli, 6 Casini, 7 La Torre, 11 Conti, 12 Gigli, 15 Marini, 17 Carenza, 23 Martin. All. Rossi

Eurobasket Roma : 2 Deloach, 5 Casale, 6 Fanti, 7 Cesana, 10 Frassineti, 16 Sims, 17 Bonessio, 20 Cecchetti, 21 Piazza, 32 Venuto, 33 Brkic, 55 Pierich. All. Turchetto



ALTRE GARE, XXIX GIORNATA

Napoli-Biella, Treviglio-Scafati, Agrigento-Reggio Calabria, Tortona-Cagliari, Trapani-Latina

Casale Monferrato-Legnano, Virtus Roma-Siena.



CLASSIFICA

Casale Monferrato e Scafati 40, Biella* e Legnano 34, Tortona 32, Trapani e Agrigento 28, Latina, Rieti, Siena e Pasta Cellino Cagliari 26, Treviglio* e Eurobasket Roma 24, Virtus Roma* 18, Napoli 6, Reggio Calabria** -2^ *Una partita in meno ** 34 punti di penalizzazione



Sabato 14 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:32



