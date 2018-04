RIETI - Primo allenamento in maglia Zeus Npc questo pomeriggio per Ryan Martin. La 27enne ala forte giamaicana di passaporto britannico ha svolto la seduta insieme al gruppo dimostrandosi molto concentrato e ascoltando le indicazioni di coach e compagni, in particolare Hearst.Per lui ci saranno altre due sedute di allenamento più la rifinitura di sabato per preparare al meglio il debutto di domenica con l'Eurobasket.