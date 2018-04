RIETI - La Zeus Energy Group Rieti comunica l’ingaggio fino al termine della stagione dell’atleta britannico Ryan Oneil Martin. Classe 1991, nativo di Spanish Town in Jamaica ma di nazionalità inglese, Martin è un’ala forte dotata di taglia fisica ed atletismo, in grado di correre bene il campo e garantire presenza a rimbalzo.



Uscito dal college di Tennessee Tech nella stagione 2015-2016, terminata con 14.1 ppg e 8.2 rpg, ha successivamente svolto la preparazione estiva con la Dinamo Sassari. Nel novembre 2016 firma con il FOS Provence Basket, in Pro B francese. A febbraio 2017 si trasferisce all’STB Le Havre sempre in Pro B. La stagione attuale lo ha visto protagonista nella serie A1 della Slovacchia con la maglia del Prievidza con cui ha chiuso il campionato a 15.1 ppg, il 50.5% da 2 e 8 rimbalzi a partita.



Martin arriverà oggi in Italia per essere sottoposto a visite mediche e poter svolgere così il primo allenamento con i compagni programmato per le 18.30 al PalaSojourner. Il debutto è in programma domenica contro l'Eurobasket.

Mercoled├Č 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:03



