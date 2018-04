di Luigi Ricci

RIETI - Fip spietata con Reggio Calabria, penalizzata di 34 punti per la questione della fidejussione non valida presentata dalla Viola, che ovviamente presenterà appello. Una situazione che dovrà essere decisa entro il 21 per la fine della regular season.



Attualmente la Viola ha 32 punti, per cui scenderebbe a -2 e, pur vincendo le due gare rimanenti di regular season e il recupero a Treviglio, non potrebbe raggiungere Napoli a 6 e quindi retrocederebbe. Una scelta fatta apposta dalla Fip per non togliere alcuna vittoria alle squadre che hanno battuto la Viola e alterare la classifica.



Stando così le cose tutte le squadre guadagnerebbero un posto in classifica per cui, a tutt’oggi, Agrigento e Trapani sarebbero 6^ e 7^, mentre Rieti (che sarebbe salva), Latina, Cagliari e Siena lotterebbero per l’8° posto, sempre con l’incognita di Treviglio che deve giocare 4 partite tra recuperi e ultime due gare di ritorno.



IL COMUNICATO

Il Tribunale Federale Fip, nella seduta odierna, applica al Sig. Giovanni Cesare Muscolino, proprietario di maggioranza della soc. Viola Reggio Calabria, il provvedimento di inibizione per anni 3, fino al 9 aprile 2021. Applica al Sig. Raffaele Monastero, presidente della soc. Viola Reggio Calabria, il provvedimento di inibizione per anni 1, fino al 9 aprile 2019. Infligge alla soc. Viola Reggio Calabria n. 34 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nell’anno sportivo in corso. Attesa la particolare complessità della questione, fissa in 10 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Luned├Č 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:03



