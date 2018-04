RIETI - Ancora una sconfitta in volata per la Zeus Npc Rieti battuta a Caglairi 84-82: i playoff sono lontanissimi e c'è una salvezza matematica da blindare. Per coach Rossi anche in questa occasione, come nell’incontro con Siena, hanno pesato alcuni episodi: «E' stata una partita punto a punto dove, come domenica scorsa, siamo stati puniti da singoli episodi e da una giornata al tiro non brillante. Avevamo interpretato la gara molto bene, soprattutto all’inizio ma nella fase centrale del secondo quarto abbiamo perso il filo conduttore di quello che dovevamo fare, giocando con poca lucidità, sia in attacco che in difesa, e permettendo all’avversario di ottenere un vantaggio che ci è costato la rincorsa nel secondo tempo. Malgrado ciò non è mancata la risposta caratteriale dei giocatori che, nonostante l’assenza di Olasewere, hanno combattuto per rientrare in partita possesso dopo possesso. Sicuramente abbiamo commesso alcune ingenuità su Keene ma dobbiamo ripartire dal carattere mostrato nel momento di difficoltà per rimanere uniti e prepararsi al prossimo incontro in casa in modo da rifarci della vittoria mancata a Cagliari». E domenica vietato fallire contro l'ostica Eurobasket attesa al PalaSojourner.

Domenica 8 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:45



