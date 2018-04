di Luigi Ricci

RIETI - L’anticipo di campionato di questa sera della Zeus Npc a Cagliari è preceduto da voci di corridoio interessanti sul caso Reggio Calabria che, se confermate, oltre a rivoluzionare la classifica aumenterebbero le chances di Rieti di accedere ai playoff.



Come infatti si vociferava da più parti la Fip - invece di escludere la Viola dal campionato annullando di conseguenza tutte le vittorie acquisite sui calabresi per cui, ad esempio, a Latina o Cagliari verrebbero sottratti 4 punti, a Rieti 2 e via dicendo – per conservare i risultati ottenuti dalle squadre vittoriose su Reggio Calabria potrebbe sanzionare quest’ultima con 30 punti, infatti il regolamento non pone limiti alla penalizzazione, relegandola all’ultimo posto e retrocedendola automaticamente in serie B. In tal caso, basandosi sulla classifica a tutt’oggi, Napoli sarebbe 15^ e disputerebbe i playout insieme a Roma che diventerebbe 14^. Invece in zona playoff tutte le squadre scalerebbero di un posto per cui Trapani, attualmente 7^, sarebbe 6^ e, a seguire, Agrigento 7^, Latina 8^ e Rieti 9^. L’ipotesi che questa pesante penalizzazione venga inflitta a Reggio Calabria sembra elevata e difficilmente ribaltabile da un verdetto di appello, entro il 21, malgrado la Viola intenda dimostrare la sua buona fede. Nel qual caso le resterebbe il ricorso all’Alta Corte del Coni, ma dopo il campionato, sperando di essere riammessa nel 2018/19 in A2 che, in tal caso, sarebbe a 33 squadre.



Oltre a chiedersi come i calabresi disputeranno le ultime tre gare di regular season – in casa con Trapani, ad Agrigento, l’ultima con Napoli – anche se, conoscendo il coach Marco Calvani, sarà fortissima la volontà di confermare sul campo l’attuale piazzamento sportivo, è evidente come più che mai la Zeus Npc debba cercare di vincere due delle ultime tre partite, non importa dove e come, per cercare di agguantare l’ottavo posto, magari con la complicità di qualche scivolone di Trapani, Agrigento e Latina.



Intanto questa sera a Cagliari bisognerà lottare con le unghie e con i denti anche senza rimpiazzo di Olasewere, mentre vengono valutati altri giocatori come lo sloveno Tomaz Bolcina (2.08, 1994) che al Tajfun è andato a 11 e 8 rimbalzi di media, anche se sembra un giocatore molto più interno rispetto a Ryan Martin, che è dotato di un buon tiro da tre mentre lo slavo non pare avere questa dote nel suo repertorio. Il punto della situazione si farà comunque dopo il match di Cagliari.



Il coach Alessandro è consapevole che «sarà una partita molto difficile perché Cagliari ha un potenziale offensivo notevole e fa dell’attacco, sia con soluzioni in velocità in contropiede sia a metà campo, la sua arma principale. Inoltre vanta giocatori talentuosi come Rullo, Keene e Stephens che stanno disputando un campionato di altissimo livello. Sarà necessario un grande sacrificio in alcuni settori del campo, per l’assenza di Olasewere, in modo da competere contro Cagliari, quindi servirà una partita difensiva di qualità. Dal punto di vista dei lunghi, Gigli, Carenza e Marini dovranno fare uno sforzo in più e alla mia richiesta non si sono tirati indietro. È chiaro che possiamo pagare qualcosa dal punto di vista di atletismo, rapidità e forza fisica, ma speriamo di sopperire a tale carenza con l’intelligenza tattica e la capacità di interpretare i momenti della partita. Per l’assenza di Olasewere dobbiamo adattarci rapidamente a soluzioni nuove sul campo anche se il tempo è decisamente poco. Dobbiamo fare dei cambiamenti ma sarà impossibile stravolgere tutto. Invece per quanto riguarda il possibile inserimento di un nuovo giocatore bisogna anche tener conto dei tempi tecnici. Adesso è necessario seguire un percorso e un nuovo innesto avrebbe avuto poco senso senza possibilità di testarlo».



L’assistente Andrea Ruggeri aggiunge che «Cagliari in casa esprime la sua migliore pallacanestro, uno dei migliori attacchi del campionato. Tanto talento offensivo grazie all’esplosività di Keene, che sa giocare molto bene in campo aperto. Invece Rullo è uno dei migliori italiani in tutto il campionato dall’arco dei tre punti e Stephens sa dare energia e fisicità sotto il ferro. Dopo l’infortunio di Olasewere ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo provato a fare tutti di più. Non sarà semplice vincere a Cagliari, ma sono sicuro che daremo il 100%».



Juan Marcos Casini conferma che «per noi sarà un incontro importante, andiamo in un campo ostico poiché sappiamo che Cagliari in casa dà il meglio di sé. Un avversario che ha talenti a livello individuale e grande gioco di squadra. Andiamo ad affrontare questa trasferta con la consapevolezza che sarà difficile ma vogliamo la rivincita dopo il risultato avverso di sabato con Siena. Sarà necessaria umiltà e voglia di portare la vittoria a casa».



Per il coach avversario Paolini «la prossima gara vale tantissimo ai fini della salvezza. Sono convinto che la mia squadra abbia raccolto meno di quello che ha seminato impegnandosi quotidianamente in palestra. Per cui nelle ultime tre partite dobbiamo ottenere ciò che ci manca. Rieti è una compagine molto ben organizzata e credo che il coach Rossi abbia compiuto un ottimo lavoro durante la stagione. La Npc ha un nucleo di giocatori esperti come Tommasini, Gigli, Hearst, Carenza o Casini, coadiuvati da dei giovani interessanti che forniscono un contributo importante. È ovvio che l’assenza di Olasewere potrebbe pesare visto che parliamo di un elemento di una fisicità quasi unica».



Marco Allegretti aggiunge: «Credo sia inutile rimarcare l’importanza di questa gara per la nostra stagione in ottica salvezza diretta. Dobbiamo essere consapevoli però della sua difficoltà perché Rieti è una formazione solida, esperta e gioca con grande aggressività e fisicità. Spero che la partita dell’andata ci abbia insegnato qualcosa a livello di spirito e atteggiamento con cui dovremo scendere in campo poiché un approccio soft ci costerebbe moltissimo. Dobbiamo sfruttare anche il vantaggio di giocare in casa e per questo invito tutti i tifosi ad accorrere numerosi al PalaPirastu perché il loro apporto potrebbe essere decisivo».



COSI' IN CAMPO

Cagliari : 3 Keene, 7 Allegretti, 10 Turel, 11 Rullo, 13 Ebeling, 19 Matrone, 21 Bucarelli, 23 Stephens, 33 Rovatti, 35 Angius. All. Paolini.

Zeus Npc Rieti : 1 Tommasini, 2 Hearst, 3 Savoldelli, 6 Casini, 7 La Torre, 11 Conti, 12 Gigli, 15 Marini, 17 Carenza, 98 Berrettoni. All. Rossi.

Arbitri : Biggi (Mi), Patti (Pe), Gonella (Ge)



PROGRAMMA GARE, XXVIII GIORNATA

Siena-Legnano

Latina-Treviglio

Agrigento-Napoli

Scafati-Tortona

Reggio Calabria-Trapani

Biella-Casale Monferrato

Eurobasket Roma-Virtus Roma



CLASSIFICA

Casale Monferrato 40

Scafati 38

Legnano 34

Biella* e Tortona 32

Reggio Calabria* 30

Trapani 28

Agrigento, Latina, e Rieti 26

Cagliari e Siena 24

Eurobasket Roma 22

Treviglio** 20

Virtus Roma* 18

Napoli* 6

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Sabato 7 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:40



