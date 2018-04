di Luigi Ricci

RIETI - Inutile ormai recriminare sulla sfortuna di Olasewere e sul latte versato negli ultimi 37” secondi di Zeus Npc - Mens Sana Siena. Bisogna guardare avanti e reagire, anche se non è facile per una squadra che, però, nei momenti topici perde ancora lucidità, anche se aveva saputo reagire con coraggio alla perdita del suo lungo straniero arrivando a un pelo dalla vittoria.



Ci sono 5 squadre che devono recuperare una o due gare ma la classifica del 7° e 8° posto è delineata e, per fortuna, nulla è cambiato, anche se una vittoria dell’Eurobasket Roma a Trapani sarebbe stata il massimo per Rieti. Dunque, la Npc è sempre 10^ a 26 punti insieme ad Agrigento e Latina, dietro a Trapani a 28, con la spada di Damocle del verdetto pendente su Reggio Calabria che, in caso di prevedibili sanzioni, farebbe guadagnare una posizione a tutte le altre squadre. Però Rieti deve vincere una trasferta, oltre che in casa il 15 contro l’Eurobasket Roma, per arrivare a 30 e poi vedere cosa succederà.



Nelle ultime tre giornate Trapani va a Reggio Calabria e Cagliari e ospita Latina. Agrigento riceve Napoli e Reggio e va dall’Eurobasket. Latina ha in casa Treviglio e il derby con la Virtus e va a Trapani. Infine la Zeus ha le trasferte di Cagliari e Legnano per fare il miracolo. Il tutto senza Olasewere.



La società sta scandagliando il mercato dei comunitari che non abbiano mai giocato in Italia in questa stagione, per tamponare la falla entro venerdì alle 11, in cerca di qualche giocatore in squadre che non abbiano più obiettivi da raggiungere e che siano disposte a liberare qualcuno. L’occhio va soprattutto ai campionati dell’est europeo le cui regular season terminano un po’ prima. Qualcosa si potrebbe sapere tra questa sera e domani.



Casale Monferrato, ancora priva di Marcius, batte 83-74 Cagliari dopo aver iniziato l’ultimo quarto in svantaggio 49-50. Alla fine hanno prevalso i maggiori cinismo e mestiere dei piemontesi (Tomassini 23, Blizzard 16) sulle prove di Rullo (21 nella foto), Stephens e del regista Keene (14 punti e ben 10 rimbalzi).



All’Eurobasket Roma non riesce fare un favore a Rieti, e a stessa, perdendo a Trapani sul filo di lana 90-89 dopo un supplementare. Infatti una vittoria dei romani avrebbe lasciato i siciliani a 24 punti ponendo Rieti al 9° posto che, in caso di maxipenalizzazione a Reggio Calabria (purtroppo bisogna fare anche queste brutte considerazioni opportunistiche), sarebbe almeno una temporanea 8^ piazza. Dopo il pareggio 83-83 al 40’ di Deloach (22, Sims 15), a -36” dal termine dell’overtime risolve Jefferson che, sull’89-89, segna un tiro libero su due al quale non riesce a replicare la tripla di Brkic. Per Trapani (Renzi 35, Jefferson 14) seconda vittoria su tre dopo il cambio Ducarello-Parente in panchina.



Tortona ha la meglio 78-71 su una Latina troppo dipendente dagli stranieri (Raymond 24 punti e 10 rimbalzi, Hairston 18), unici in doppia cifra, che non bastano contro il collettivo lombardo dove emergono Sorokas (19) e Garri (16 più 11 rimbalzi).



Prima di battere Agrigento 85-81, Legnano perdeva 65-69 al 33’. Ma poi i siciliani (Evangelisti 20, Williams e Ambrosin 15, Cannon 8 punti ma 11 rimbalzi) si sono spenti davanti agli incontenibili Raivio (26 punti e 10 rimbalzi), Zanelli (17) e Mosley (15 punti e 14 rimbalzi).



Come al solito Napoli in casa non da tregua a nessuno e una distratta Scafati deve faticare per vincere 70-77 grazie ad Ammannato (19), Romeo (15) e Stephens in doppia cifra (11 punti, 10 rimbalzi) mentre ai padroni di casa non basta stringersi attorno a Turner (21) e Mascolo (20 punti e 11 rimbalzi).



CLASSIFICA

Casale Monferrato 40

Scafati 38

Legnano 34

Biella* e Tortona 32

Reggio Calabria* 30

Latina 28

Agrigento, Trapani e Rieti 26

Cagliari e Siena 24

Eurobasket Roma 22

Treviglio** 20

Virtus Roma* 18

Napoli* 6

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Martedì 3 Aprile 2018



