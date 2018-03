di Luigi Ricci

RIETI - Una 27esima giornata formato spezzatino tra rinvii programmati e altri inaspettati: proprio quello che non ci voleva mentre il campionato entra nella fase più delicata della stagione in cui si emettono i verdetti finali.



In situazioni come queste, per evitare di districarsi tra chi ha giocato una gara in meno o una in più l’unica soluzione è vincere. Come deve fare appunto la Zeus Npc contro Siena, rinnovando una sfida che si ripete da ormai a ben 47 anni, indipendentemente dalle squadre che l’abbiano affrontata di campionato in campionato.



Entrambe le squadre, per un motivo o un altro, devono vincere e l’importanza della posta in palio è confermata dall’arrivo al PalaSojourner di un centinaio di tifosi senesi, che hanno il dente avvelenato dopo le ultime due vittorie della Npc al PalaEstra, tra cui quella pesantissima della scorsa stagione.



Sarà quindi una battaglia vera, da vincere a tutti i costi anche perché, se le voci di corridoio saranno confermate, nel caso in cui la fidejussione di Reggio Calabria venisse ritenuta non valida, la Fip, piuttosto che escludere direttamente la Viola dal campionato annullando le vittorie ottenute dalle avversarie che hanno sconfitto i calabresi, alterando di fatto la classifica finale, potrebbe invece comminarle una super penalizzazione di punti, poiché i regolamenti non prevedono un limite massimo, spedendola all’ultimo posto, ma salvaguardando tutti i risultati acquisiti sul campo dalle avversarie. La prima udienza è fissata il 9 aprile, l’eventuale appello andrà discusso prima del 22, fine della regular season. Se dopo questi due gradi di giudizio fosse ancora condannata, Reggio Calabria potrà ricorrere all’Alta Corte del Coni e, in caso di accoglimento, verrebbe riammessa nell’A2 2018/19 che salirebbe necessariamente a 33 squadre.



Se tale ipotesi verrà confermata, oltre a battere Siena, per la Zeus sarà fondamentale vincere poi a Cagliari (altrimenti a Legnano all’ultima giornata) onde evitare confronti diretti e classifiche avulse che la vedrebbero quasi sempre soccombere. In pratica, se c’è bisogno di dimostrare di essere una squadra con gambe e soprattutto testa, il momento è finalmente arrivato. Senza ulteriore appello.



Per il coach Alessandro Rossi «la settimana di preparazione è stata particolare perché abbiamo avuto meno giorni a disposizione, visto che si gioca di sabato. Nonostante questo abbiamo lavorato bene anche grazie alla serenità ritrovata con la vittoria contro Napoli. Quella con Siena sarà una sfida contro un avversario temibile, che da quando ha riequilibrato il suo assetto inserendo Kyzlink, ha ottenuto 5 vittorie e 5 sconfitte, dimostrando di poter competere ad alti livelli. Per questo ci serve una prestazione molto buona per vincere in casa».



Tra i giocatori di Siena c’è innanzitutto Ebanks: «Limitarlo è fondamentale - spiega Rossi - È un giocatore di grande qualità, un vero e proprio lusso nella nostra categoria. Non dobbiamo però dimenticarci gli altri punti di forza di Siena. Infatti dobbiamo prestare attenzione anche a giocatori molto esperti come Sandri, Saccaggi e Casella. Spero che marcare Ebanks sia una bella sfida per Olasewere in modo da spronarlo a dare il meglio».



Infine Rossi cerca la vittoria perché «la classifica rimane ancora cortissima e anche se non siamo in una posizione pericolosa è necessario blindare la salvezza. Dobbiamo quindi fare punti e riuscirci in una partita prestigiosa come quella di domani, davanti a una cornice di pubblico che spero sia importante, significherebbe ottenere una doppia vittoria».



L’assistente allenatore Andrea Ruggieri aggiunge che «Siena fa dell’energia e dell'intensità i suoi punti forti. È una squadra super competitiva. Il top scorer Ebanks è un attaccante completo, capace di fare tutto quello che serve sul fronte offensivo; Vildera sta disputando una stagione da grandi numeri ed è cresciuto tantissimo di partita in partita per dare sostanza sotto i ferri. Noi, vincendo la scorsa partita, oltre che la serenità abbiamo ritrovato anche quel pizzico di carica che ci farà affrontare nel modo giusto il match».



Il playmaker Claudio Tommasini conferma che «abbiamo svolto una settimana di allenamenti molto buona e ad alta intensità. Il nostro avversario è una squadra di livello con forti individualità, su tutti Ebanks. Siena è una squadra completa con potenzialità superiori a quelle dimostrate fino a questo momento».



Il tecnico avversario Matteo Mecacci sottolinea che «al di là del fascino di una sfida storica, come lo è quella contro la compagine reatina, si tratta di una gara importante tra una squadra come la nostra che cerca la salvezza diretta e la Npc che cerca di rimanere agganciata al treno dei playoff. Rieti ha disputato un campionato in linea con le aspettative del suo roster. Un’avversaria solida che ha lunghi importanti come Olasewere e Gigli, e che ha aumentato la fisicità degli esterni aggiungendo Andrea La Torre, consentendo ad un giocatore esperto come Juan Marcos Casini di uscire dalla panchina come uomo di rottura. Rieti gioca una pallacanestro speculativa, cercando situazioni di post basso sia coi lunghi che con gli esterni, Tommasini ed Hearst, che possono attaccare anche in situazioni di post up vista la loro taglia fisica. Inoltre la Npc sa essere aggressiva, soprattutto in casa spinta dal suo pubblico, estendendo la pressione su tutta la profondità del campo e cercando di mettere in crisi gli attacchi avversari con la fisicità, giocando al limite del fallo. Una partita difficile sul piano agonistico che si carica ancora di più dal punto di vista della pressione, perché in questa fase del campionato ogni partita ha un peso specifico non indifferente, soprattutto in trasferta».



Ovviamente per Tomas Kyzlink «Dobbiamo dare tutto, abbiamo quattro partite da vincere se vogliamo salvarci. Non ci possiamo permettere un’altra sconfitta e siamo carichi per questa sfida».



COSI' IN CAMPO

Zeus Npc Rieti : 1 Tommasini, 2 Hearst, 3 Savoldelli, 6 Casini, 7 La Torre, 8 Olasewere, 11 Conti, 12 Gigli, 15 Marini, 17 Carenza. All. Rossi.

Mens Sana Siena : 2 Ebanks, 3 Casella, 6 Cepic, 7 Borsato, 8 Vildera, 11 Simonovic, 12 Sandri, 15 Saccaggi, 19 Lestini, 77 Kyzlink. All. Mecacci.

Arbitri : Beneduce (Ce), Capurro (Rc), Almerigogna (Ts).



PROGRAMMA GARE, XXVII GIORNATA

Ieri :

Tortona-Latina 78-71

Casale Monferrato-Cagliari 83-74

Domani :

Trapani-Eurobasket Roma

Napoli-Scafati

Legnano-Agrigento

19 aprile :

Treviglio-Reggio Calabria

Virtus Roma-Biella (rinviata a data da destinarsi)



CLASSIFICA

Casale Monferrato+ 40

Scafati 36

Tortona+, Biella* e Legnano 32

Reggio Calabria* 30

Latina+, Agrigento, Trapani e Rieti 26

Cagliari+ 24

Siena e Eurobasket Roma 22

Treviglio** 20

Virtus Roma* 18

Napoli* 6



* una gara in meno

** due gare in meno

+ una gara in più

