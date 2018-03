di Luigi Ricci

RIETI - Neanche l’aiuto divino di Zeus è riuscito a replicare l’impresa di Tortona, grazie alla quale la Npc resta in corsa per i playoff. Troppo perfetta e oliata la macchina di Casale Monferrato che, pur priva di Marcius e Tomassini, ha messo ancora a nudo certi problemi di tenuta mentale di Rieti contro avversarie fortemente strutturate.



Dopo aver vinto solo una gara su sei a inizio stagione, la Npc ha poi infilato un parziale 11 vittorie su 19 partite, pari al 57.8% che è superiore al 56% di Reggio Calabria (14 vinte su 25) attualmente sesta e virtualmente già qualificata ai playoff, problema della fidejussione a parte.



Dunque la Npc riveduta e corretta sarebbe abbondantemente in zona playoff, tra 5° e 6° posto, perché se avesse potuto giocare dall’inizio forse non avrebbe perso in casa con Treviglio, o avrebbe vinto a Latina. Purtroppo quelle 5 sconfitte su 6 d’inizio stagione pesano e anche per questo non è giusto criticare più di tanto la squadra attuale, che sarebbe forse già qualificata, nonostante certi problemi contro avversarie di un certo livello, che invece ora deve assolutamente superare per garantirsi la post season. Ce la farà? E’ ancora presto per fare tabelle ma i numeri ci sono ancora.



Trapani battendo Tortona è salita a 26 punti, lasciando la Zeus a 24 insieme a Cagliari, Latina, e Agrigento, quest’ultima temporaneamente ottava. Una situazione ribaltatasi e che porta ora Rieti a tifare Trapani ad Agrigento domenica prossima, perché in tal caso, sperando che quest’ultima non vinca a Legnano e a Roma con l’Eurobasket, potrebbe bastare alla Npc vincere le sue tre gare interne (Napoli, Siena ed Eurobasket) per sperare nei playoff, ovviamente dopo aver difeso a Cagliari il +14 e sperando che i pontini, dopo il miracolo di Reggio Calabria, avendo un calendario difficile, non ne compiano altri. Chiaro che con tutte queste variabili aperte una vittoria in trasferta, ormai solo a Cagliari o a Legnano, risolverebbe molto. A patto di regolare prima Napoli e Siena al PalaSojourner, la successiva avversaria esterna, Cagliari, non rientra nella categoria degli inesorabili top team contro cui Rieti soffre tremendamente. Ma il problema si porrà il 7 aprile.



Agevole vittoria 98-83 di Cagliari su Napoli che non da filo da torcere agli avversari come nelle sue precedenti partite e cede progressivamente reggendosi con soli tre uomini: Turner e Mascolo (23), Thomas (22). I sardi hanno la meglio grazie al roster più lungo sospinto da Keene (23), Stephens (17 punti e altrettanti rimbalzi) e Rullo (17).





Facile anche per Siena, successiva ospite di Rieti, che strapazza 95-68 Treviglio, dove si infortuna Voskuil, Easley non brilla (9) e solo Pecchia (13) e Rossi (11) vanno in doppia cifra. Sull’altro fronte il solito Ebanks (25 e 11 rimbalzi), Kyzlink (20) e Vildera (10 punti e 10 rimbalzi) conducono le danze.



La classica scossa dopo il cambio di allenatore permette a Trapani di battere 87-74 Tortona priva di Garri, purtroppo per la Zeus. Gli ospiti vincono il primo quarto (22-26) ma poi lentamente crollano, resistendo solo con Johnson (29) e Quaglia (10), ai 30 punti di Renzi, i 23 di Jefferson e i 10 rimbalzi di Perry (6 punti).



Sicuramente Rieti avrebbe preferito un altro finale a Reggio Calabria, superata in casa 90-94 dopo un supplementare da Latina. I pontini sprecano moltissimo: avanti 65-76 a -6’ dal termine, si fanno rimontare e a -46” (78-80) Tavernelli perde palla favorendo il pareggio di Pacher (80-80). Altra palla persa di Tavernelli ma i tiri da 3 di Ranuzzi da un lato e Baldassare dall’altro non sbloccano il risultato. Nell’overtime la lucidità di Pastore guida al successo Latina che difende il +5 (86-91) costruito a -14” dal termine. Ottimi Raymond (23) e Hairston (21) e la freddezza ai liberi nel supplementare di Pastore (15). Inutili i 28 di Fabi e i 20 di Pacher.



Invece un enorme favore alla Npc lo fa la Virtus Roma, che regala al neocoach Bucchi il primo netto successo 89-72 su Agrigento, provvidenzialmente fermata da una maiuscola prova difensiva dei romani nella ripresa, concretizzata in attacco da Roberts (25, nella foto), un più disciplinato Thomas (22) e Landi (12). Per Agrigento Evangelisti (17), Cannon (15) e gli altri spariscono nel momento chiave.



Scafati, vincendo 71-73 a Biella, si candida per il secondo posto nel girone ovest. Grande equilibrio per tutta la gara interrotto definitivamente a -56” (71-68) da 4 punti consecutivi di Lawrence (71-72). Quindi a -1” non riesce la magia di Ferguson e sul rimbalzo successivo Santiangeli subisce fallo e fa 1/2 ai liberi. Cinque in doppia cifra per Scafati guidati da Gabriele Spizzichini (16) e Santiangeli (12). Solo lo sfortunato Ferguson (24) e Uglietti (17) ai loro livelli per Biella.



L’Eurobasket Roma si spegne dopo 25’ a Legnano subendo il corri e tira dei lombardi vittoriosi 99-85. Non basta un monumentale Sims (32) seguito da Deloach (16), contro Raivio (22), Toscano (17) e soci.



CLASSIFICA

Casale Monferrato 38

Scafati 34

Legnano 32

Biella e Tortona 30

Reggio Calabria 28

Trapani 26

Agrigento, Rieti, Latina e Cagliari 24

Siena 22

Treviglio* e Eurobasket Roma 20

Virtus Roma 16

Napoli* 6

*Una partita in meno

Martedì 20 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA