RIETI - «Bella prova di Brown, ma stasera è mancata la panchina. Peccato per l’occasione sfumata, ma ora rimettiamoci al lavoro per la prossima trasferta a Trapani». Il presidente della Zeus Rieti, Giuseppe Cattani, non fa drammi dopo il ko di Agrigento.Questa la chiave di analisi per il 92-81 finale rimediato in Sicilia: «Quando si prendono oltre 90 punti in trasferta – dice Cattani – non si può pensare di vincere. Abbiamo subito un pesante parziale nel secondo quarto e ce lo siamo portati fino alla fine. Peccato davvero, stasera la panchina non ci ha aiutato: le loro seconde linee hanno portato 20 punti, i nostri solo 4 con Filoni. I zero punti di Zucca, Nikolic e Fumagalli pesano. Soprattutto da quest’ultimo mi aspettavo qualcosa di più».La prova di Brown è comunque un segnale positivo: «Lo stiamo recuperando – conclude Cattani – unico neo sono state quelle 6 palle perse. Mi dispiace per l’antisportivo fischiatogli nel finale, probabilmente abbiamo pagato le dichiarazioni del dopo gara di una settimana fa. Spero non diventi un’abitudine. Ora testa alla prossima trasferta a Trapani».