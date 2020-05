© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Npc Rieti Pallacanestro è lieta di comunicare che nella giornata di ieri è stato consegnato all’associazione “Adozioni del cuore Rieti” l’intero ricavato del calendario Npc 2020. L'associazione “Adozioni del cuore Rieti” nasce dall'amore per gli animali e ha lo scopo di far adottare i cagnolini ospiti del Canile Sanitario Silvia Rosati di Rieti.«Sui nostri social seguiranno aggiornamenti sugli acquisti più importanti che verranno effettuati. Ringraziamo tutto lo staff e i giocatori per la collaborazione. Inoltre un ringraziamento particolare al nostro fotografo ufficiale Massimo Rinaldi per essersi reso disponibile e per aver creato un servizio fotografico accurato, nel quale sono ritratti i giocatori con gli amici a quattro zampe immersi nei bellissimi scorci della città di Rieti. Come sempre nulla sarebbe stato possibile senza i nostri tifosi che hanno aderito numerosi anche a questa iniziativa dimostrandosi sensibili come in ogni occasione. In ultimo vogliamo ringraziare tutti i volontari del canile che ci hanno aiutato nella realizzazione del calendario e che donano, quotidianamente, amore e tempo a tutti i cani abbandonati».