La suggestione del castello di Rocca Sinibalda nella notte di San Lorenzo

RIETI - Si presenterà come mai visto il castello di Rocca Sinibalda per la notte di San Lorenzo, giovedì 10 agosto. Aspettando le stelle cadenti delle Perseidi la proprietà ha programmato una apertura straordinaria in notturna. Il buio trasforma completamente il castello delle Metamorfosi.

Le luci e le ombre danno una identità nuova agli spazi soliti: la corte grande e la corte piccola, la galleria ovidiana, i sotterranei, i camminamenti, la sala grande. Tutto si trasforma nel silenzio ovattato della notte e il visitatore vede con occhi nuovissimi le installazioni artistiche, le opere e le collezioni: le Tre Parche, i 9 metri del Totem Kwakiutl, le due sculture misteriose di Agapito Miniucchi, le maschere lignee, Il Terapista in fondo ai sotterranei, le Porte della street art newyorchese, i Medici della Peste di Biodpi.

Poi ci sono le stelle. Le si potrà osservare da tre posizioni privilegiate con l’aiuto delle guide e delle mappe del cielo che verranno date ad ogni visitatore. La visita partirà alle 21e durerà almeno 2 ore e si concluderà con un grande falò nella corte.

Indispensabile prenotare. È possibile farlo attraverso il numero 3837464277 o nella sezione "visite" del sito castelloroccasinibalda.it.