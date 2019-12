© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Grande successo per l’iniziativa dell’Istituto “Casa Santa Lucia” di Rieti, ospitata dal Centro Commerciale Perseo e sostenuta dall’assessorato ai servizi sociali del Comune di Rieti. Nella giornata di giovedì, le anziane ospiti dell’Istituto “Casa Santa Lucia” di Rieti hanno esposto proprie creazioni artigianali, raccogliendo fondi che verranno utilizzati per finanziare un soggiorno marino per gli ospiti dell’Istituto nella prossima estate, come da loro espresso desiderio. Alla giornata ha partecipato l’assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba.«E’ stato un grande successo. Emozionante vedere tanti reatini partecipare entusiasti all’iniziativa delle anziane ospiti dell’Istituto, a dimostrazione del cuore grande di Rieti e della solidarietà che nel nostro territorio di certo non manca - dichiara l’assessore Giovanna Palomba - Oltre alla finalità benefica della vendita, è stato importante constatare la gioia nella socializzazione da parte delle protagoniste della giornata e altrettanto significativo è stato toccare con mano la risposta dei reatini. Desidero ringraziare il Direttore del Centro Commerciale Perseo per la sensibilità e la disponibilità dimostrate. Stiamo lavorando sulla capacità della Città di fare rete e giornate come questa sono certamente un risultato importante».