di Lorenzo Bufalino

RIETI - Un weekend ricco di gare quello scorso con l’Atletica Studentesca impegnata soprattutto sul fronte dei campionati Italiani allievi dove si è egregiamente comportata andando a vincere 5 medaglie. Nella domenica però gli atleti rossoblu hanno partecipato anche al nono memorial Luca Coscioni, meeting internazionale che si svolge nella pista di Orvieto. Qui si sono messi in luce soprattutto Riccardo Filippini e i quattrocentisti di Castel Gandolfo, e la mezzofondista Flavia Ferrari. Filippini lo scorso anno campione Italiano allievi di prove multiple, ha avuto un inizio di anno molto travagliato causato da un infortunio che l’ha lasciato esordire solo a fine maggio. Per lui ad Orvieto un gran 400 chiuso in 48.78 con cui demolisce il suo precedente personale di 49.55. Dietro lui bene anche i suoi compagni di squadra e allenamento Nicolò Mastroianni e Matteo Frattucci capaci di correre in 49.11 il primo e 49.35 il secondo. Con Filippini i due insieme anche a Vincenzo Fedele, che a Orvieto ha corso in 50.10, hanno vinto la medaglia di argento agli ultimi campionati Italiani Juniores nella 4x400 con il record sociale. Flavia Ferrari invece dopo il quinto posto negli 800 e il quarto nei 1500 ai campionati Juniores, si prende con grande soddisfazione il nuovo personale negli 800 con il tempo di 2:09.01. Nel triplo da segnalare il ritorno alle gare della campionessa Italiana indoor dello scorso anno tra le Juniores Beatrice Bartolozzi capace di tornare a saltare dopo un anno quasi di stop a misure vicine ai 12 metri.

Mercoled├Č 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:00



