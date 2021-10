Sabato 23 Ottobre 2021, 17:13 - Ultimo aggiornamento: 17:32

RIETI - Manifestazione pacifica dei No Green pass nel centro di Rieti.

Come annunciato sui social, le persone contrarie all'obbligo del certificato vaccinale in diversi ambiti, tra cui nei luoghi di lavoro, è sceso in piazza, in modo pacifico, per esprimere la sua posizione. I manifestanti si sono ritrovati in piazza Vittorio Emanuele II, esponendo alcuni cartelli e dando vita a una sorta di girotondo nella piazza centrale della città.