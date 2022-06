Rieti, "Nivola" Petrucci sul podio nella gara di Ascoli del campionato italiano sport prototipi Velocità montagna

RIETI - Talento cristallino e tanti cavalli motore nel dna per il pilota automobilistico reatino “Nivola”, in gara con lo pseudonimo che rimanda e omaggia il mito di Tazio Nuvolari. Ancora un prestigioso piazzamento per il 58enne pilota, Nivola-Eros Petrucci sul terzo gradino del podio nella gara valida per il campionato italiano sport prototipi “Velocità montagna” disputata ad Ascoli Piceno. Dopo secondi e terzi posti nelle ultime gare, il pilota reatino – alla guida della sua Osella 2000, categoria Gentleman - ha mancato la seconda piazza per un solo secondo e pochi decimi. Ma ora concentrazione massima per la Coppa Carotti in programma il 17 luglio lungo le curve del Monte Terminillo per una cronoscalata che promette spettacolo: “Ci tengo a fare bene nella mia città e davanti al pubblico che mi ha sempre sostenuto - spiega Petrucci, della Scuderia Vesuvio di Napoli. - La cronoscalata del Terminillo è molto tecnica e impegnativa e ci saranno in gara piloti molto forti e quotati ma penso di poter far bene, le sensazioni sono buone. Negli ultimi cinque anni ho ottenuto sempre buoni risultati nel campionato italiano Velocità montagna”. Per il 58enne pilota infatti in bacheca due prestigiosi titoli nazionali come la “Coppa italiana di Classe sport prototipi” e la “Coppa italiana Nord” entrambi nella stagione agonistica 2020/2021 a bordo della potente Lola Formula 3. Talento e polso fermo alla guida ed ora nel mirino di Nivola la Rieti-Terminillo, gara del circuito del Campionato italiano sport con l’Osella 2000 che già scalda i motori.