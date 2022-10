Il pilota reatino "Nivola" Eros Petrucci terzo a La Castellana nel Trofeo italiano velocità montagna

RIETI - Ancora la firma su una grande gara: terzo posto di categoria per Eros Petrucci (alias Nivola) ad un solo secondo dal gradino numero due del podio nell’edizione numero 49 della cronoscalata “La Castellana” (Orvieto), gara finale del Trofeo Italiano Velocità Montagna.

A Orvieto - nell’ultima gara Aci sport Tivm Centro-Nord - Petrucci, a bordo del suo bolide da gara - un’autovettura Sport Prototipi Osella Pa 2000 - è sceso in lizza con i migliori piloti italiani, in una competizione ormai considerata un’icona in Umbria. Sui 6.190 metri tra San Giorgio e Colonnetta di Prodo, il pilota reatino “Nivola” è stato protagonista di una grande performance, conducendo una gara di altissimo livello lungo un tracciato molto tecnico e veloce nei quasi tre minuti a tutto gas necessari per coprire il percorso di gara. La kermesse è andata in onda in diretta su Aci Sport Tv (228 Sky) ed ha visto il successo finale del driver Simone Faggioli su Norma M 20 Fc Zytek. -