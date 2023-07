Il Fc Rieti piazza un altro colpo in difesa: Nicola Casciani. Il "prof" si dividerà tra prima squadra e settore giovanile

RIETI - Nicola Casciani è un nuovo calciatore del Rieti. Il 25enne difensore reatino, che negli ultimi anni ha indossato la maglia della Bf Sport, ha accettato di far parte del progetto amarantoceleste dove, peraltro, avrà un doppio incarico: oltre a far parte della rosa della prima squadra, Casciani - laureato Isef - supporterà il lavoro quotidiano del settore giovanile curandone l'aspetto atletico di Juniores e Allievi.

La nota del club

Fc Rieti è lieta di annunciare l'accordo fino al 30 giugno 2024 col calciatore Nicola Casciani.

Reatino, 25enne, Casciani è un difensore di fascia che predilige l'out di sinistra, seppur adattabile anche nella catena di destra. Calcisticamente nasce con la maglia amarantoceleste addosso per poi trasferirsi nella Capitale e indossare quelle di Vigor Perconti e Savio (Giovanissimi). Successivamente approda alla Ternana per un biennio negli Allievi e una volta tornato a Rieti, si divide tra Juniores e prima squadra, poi le esperienze umbre di Subasio e Ponteveccio (entrambe in Eccellenza) e nel mezzo l'anno di serie D alla Vastese.

Negli ultimi quattro anni Casciani ha difeso i colori giallonero dei BF Sport (Promozione) fino alla fine del ciclo del club reatino.

Laureato Isef, Nicola Casciani in Fc Rieti 1936 ricoprirà una duplice veste perché oltre a far parte della rosa della prima squadra, curerà il lavoro atletico di una parte del settore giovanile per l'intera stagione 2023/'24.

«Far parte di una società ambiziosa come questa rappresenta per me un’opportunità da cogliere.

Indossare i colori della mia città sarà una spinta emotiva in più. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza con la speranza di contribuire al raggiungimento di obiettivi importanti».