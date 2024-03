New Real Rieti Women, la festa promozione è dedicata a mister Stefano Colasanti. Foto

RIETI - Meravigliosa festa in un PalaMalfatti ancora chiuso ma vestito a festa come i fasti di un tempo per la New Real Rieti Women, che nell’ultimo appuntamento casalingo ha festeggiato la storica promozione in Serie B con le famiglie delle protagoniste amarantocelesti.

Per la cronaca la gara che ha anticipato la festa contro l’Ellera termina 2-0 per le Reatine con le reti di Angeletti e Fortunati.

Al fischio finale esplode la gioia delle ragazze di mister Daniele Palenga che oggi chiudono una rincorsa cominciata con il mai dimenticato mister Stefano Colasanti, e la festa è tutta per lui, bellissima la foto di gruppo sotto la sua gigantografia, che accompagna le gare casalinghe delle ragazze reatine.

«Ma ancora più magica e doverosa è stata la visita di quest’oggi della squadra, accompagnata dal Mister Palenga e dal Team Manager Ferri, lì sulla via salaria dove quel maledetto 5 dicembre 2018 mister Colasanti ci ha lasciato.

In un caloroso silenzio le ragazze pongono la maglia celebrativa della storica promozione e un meraviglioso mazzo di fiori da loro composto, il giusto merito per Stefano per dirgli ancora una volta grazie e far sapere a chiunque transiti li che questa promozione è tutta per lui e grazie a lui. “A RECCHIE RITTE MISTER, SEMPRE”».