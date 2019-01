RIETI - Gatti delle nevi in azione sul Terminillo per le piste finalmente imbiancate. La stazione sciistica reatina è stata ricoperta da una trentina di centimetri di neve grazie alle precipitazioni che ci sono state in nottata e nella prima parte della giornata. Una vera Manna dal cielo per gli operatori e gli imprenditori della montagna che ora sperano in un week end da tutto esaurito. Non è stata ancora ufficializzata l'apertura degli impianti, ma si aspetta un imminente annuncio. © RIPRODUZIONE RISERVATA