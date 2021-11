Rieti, vigili del fuoco in azione nella mattinata su alcuni tratti innevati della Salaria

RIETI - I Vigili del Fuoco del distaccamento territoriale di Posta sono intervenuti lungo la via Salaria per Ascoli Piceno in seguito a più richieste di soccorso per via delle diverse criticità venutesi a creare a causa dell'abbondante nevicata mattutina. La coltre di neve che si è rapidamente depositata ha creato problemi e disagi al flusso veicolare in particolare nel tratto stradale all'altezza del Km 122 nel territorio del Comune di Cittareale. Qui sono stati rimessi in carreggiata più mezzi pesanti nonchè, in sinergia con il personale della Polizia stradale e dell'Anas, è stato possibile permettere il transito alle numerose autovetture in panne, impossibilitate a proseguire o a riprendere il transito in sicurezza.