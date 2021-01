RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti stanno intervenendo su parte del territorio provinciale colpito in queste ultime ore dalle forti nevicate che stanno imperversando nella nostra penisola.

Tra i numerosi interventi, i pompieri sabini sono intervenuti per liberare una strada dai rami spezzatisi per il peso della neve in zona Morro Reatino.

