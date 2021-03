Tutto pronto per l'incontro online dedicato alla neve promosso da Sabina Universitas e Università della Tuscia

RIETI - Il corso di Scienze della Montagna, dell'università della Tuscia, propone il seminario “La neve, i suoi metamorfismi e i suoi movimenti”. Un incontro online aperto a tutti gli interessati, che si avvale dell’autorevole voce del Massimo Pecci, geologo tra i più importanti in ambito nazionale e tuttora in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Parte domani, martedì 16 marzo, dalle 17 alle 19, il primo seminario di un ciclo che proseguirà anche nelle prossime settimane, realizzato grazie alla collaborazione tra la Tuscia e la Sabina Universitas. Primo appuntamento dedicato alla neve, protagonista della stagione invernale e calamita per tanti appassionati, che nasconde però anche molti pericoli. È perciò importante imparare a conoscerla: per questo il seminario di domani si concentrerà sulla neve nella montagna laziale e sulle sue caratteristiche al suolo, ponendo anche l’accento sul rilevamento dei dati nivologici, sulle valanghe e i movimenti della neve.

Un incontro che ben si inserisce in una realtà come quella reatina anche in virtù della presenza del corso in Scienze della montagna, primo promotore dell’incontro insieme al prof. Bartolomeo Schirone, presidente della stessa facoltà.

Partecipazione sulla piattaforma Zoom al link: https://unitus.zoom.us/j/99950345712

© RIPRODUZIONE RISERVATA