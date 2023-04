Colpo di coda dell'inverno: neve sui monti del Cicolano, leggera “spolverata” sul Terminillo

Mercoledì 5 Aprile 2023, 10:03







RIETI - Sensibile colpo di coda dell'inverno in città e nel Reatino. Neve in queste ore sul Cicolano. Il sensibile calo termico registrato in questi ultimi due giorni sta - non troppo inaspettatamente - causando precipitazioni nevose in alcune aree della provincia di Rieti. Leggerissima "spolverata" di neve sul monte Terminillo e, da questa mattina, fiocchi di neve nell'alto Cicolano. Le strade risultano comunque al momento libere dalla neve e non ghiacciate e la Sr 578 Salto-Cicolano è interamente percorribile. Ma, secondo le previsioni meteo, l'ondata di maltempo sarebbe relegata alla sola giornata di oggi in cui sono attese anche le piogge. Da domani sole e temperature in rialzo.