RIETI - Breve nevicata in alcune aree del Reatino, con i fiocchi che hanno raggiunto anche la città.

La neve è caduta dalla tarda serata di sabato, per alcune ore, per poi fermarsi. Alcune zone di Rieti si sono risvegliate con un piccolo manto bianco. Così altre zone della provincia. Nei giorni scorsi, invece, nevicate intense in altre aree, dal Terminillo ad Amatrice.