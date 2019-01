RIETI - In anticipo rispetto alle previsioni, la neve che da ore cade in quota e nelle aree a ridosso dell'Appennino, ha raggiunto in mattinata anche Rieti. Pochi, fino ad ora, gli accumuli, anche perchè poco dopo si è trasformata in pioggia.

Forte pioggia in Sabina. Possibili altre nevicate nelle ore serali. Tratti con neve anche sulla Salaria (area di Ornaro), senza problemi finora per la circolazione. "Neve sulla A24 Roma-Teramo tra Carsoli e la Valle del Salto. Prestare attenzione", indica una nota Astral infomobilità.

Ultimo aggiornamento: 11:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA