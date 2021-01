Rieti, nevica anche in città e sulle frazioni, forti disagi sulla Salaria. Foto

RIETI - Era prevista in serata, è arrivata con qualche ora d'anticipo. La neve che è caduta su diverse aree del Reatino, dal pomeriggio ha raggiunto anche Rieti e le frazioni. Inizialmente alternata a pioggia, quindi più consistente.

Dal Capoluogo alle frazioni come Lisciano e Vazia, a Maglianello, la neve ha imbiancato le strade. Tra queste, ovviamente, la Terminillese, ma anche la Salaria, anche in direzione di Roma, con forti disagi anche per la circolazione.

