RIETI - Azienda Sanitaria Locale: attivato il Piano neve e ghiaccio predisposto nei mesi scorsi. Al momento non si registrano disagi. L’attività dei servizi sanitari territoriali è regolare.La Direzione Aziendale della Asl di Rieti informa che nella giornata di ieri è stato attivato il Piano emergenza neve, ghiaccio e ondate di grande freddo, predisposto dall’Azienda Sanitaria Locale nei mesi scorsi. Lo scopo del Piano è quello di fornire i ruoli e le modalità di gestione in caso di emergenza neve e/o ghiaccio per offrire una risposta adeguata all’evento, per garantire la continuità delle cure, il confort alberghiero e l’accettazione dei pazienti, nonché un adeguato servizio di supporto e l’accessibilità interna dei servizi. Il Piano prevede altresì, che venga assicurato un contingente di personale sanitario sufficiente per il livello di emergenza nonché effettuata una pianificazione finalizzata ad impegnare tempestivamente il personale dei servizi ambulatoriali come rafforzamento delle attività comprimibili. Da ieri tutte le strutture coinvolte nel Piano sono al lavoro per assicurare la tenuta dei contatti, in caso di necessità, con la sala operativa della Protezione Civile di Rieti, al fine di fornire l’eventuale necessario ausilio per garantire i servizi di supporto. La Direzione Aziendale della Asl di Rieti informa che attualmente nelle strutture di pertinenza dell’Azienda Sanitaria Locale, non si registrano disagi e l’attività dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali risulta regolare. Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.