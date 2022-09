Rieti, porte d'ingresso di un negozio trovate infrante

RIETI - Soltanto un atto vandalico o un tentativo di furto? Saranno le indagini della polizia a fare chiarezza su quanto avvenuto in un'attività commerciale in via Donatori di Sangue.

Le porte in vetro dell'ingresso sono state ritrovate infrante senza però che i vetri fossero andati completamente in frantumi. Forse la robustezza dei cristalli, presi probabilmente a picconate, ha fatto desistere i malviventi o più semplicemente si è trattato di un'azione vandalica. Già nei giorni scorsi l'attività commerciale era stata oggetto di un singolare evento: qualcuno aveva dato alle fiamme l'ampia porta d'ingresso danneggiandola, utilizzando un liquido infiammabile. Un evento che aveva preoccupato i titolari i quali, nella scorsa serata, hanno rilevato i vetri infranti in quanto precedentemente messi in allerta dalla segnalazione di allarme scattata e che potrebbe aver messo in fuga i malintenzionati o i vandali di turno. Per raggiungere la porta d'ingresso è stata scavalcata la recinzione perimetrale esterna. Sul posto personale dell Squadra volante dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e i tecnici della polizia scientifica.