PromoRieti, pubblicato l’avviso per i Temporary Shop natalizi

RIETI - E' stato pubblicato al link http://www.ri.camcom.it/P42A4339C2505S2506/-PromoRieti-IV--edizione.htm l'avviso con cui l’Azienda Speciale Centro Italia Rieti, per conto della Camera di Commercio di Rieti ed in collaborazione con il Comune di Rieti, promuove la partecipazione alla nuova edizione dei Temporary Christmas Shops, in programma a Rieti dal 12 al 24 dicembre 2020. L’iniziativa prevede l’utilizzo temporaneo di immobili commerciali, al momento inutilizzati, localizzati nel centro storico (Via Roma – Via Garibaldi – Via San Pietro Martire – Via del Duomo), da parte di imprese iscritte al Registro Imprese per l’organizzazione di azioni di promo – commercializzazione. Gli immobili commerciali, messi a disposizione a seguito della presentazione di una manifestazione di interesse, saranno allestiti a cura degli organizzatori, prevedendo l’utilizzo di un’area dell’immobile di circa 10–15 mq. All’avviso potranno rispondere imprese appartenenti ai settori dell’enogastronomia, dell’artigianato, dell’editoria e della cultura con sede di produzione in Italia.

Le spese di partecipazione sono così suddivise:

- a carico degli organizzatori: rimborso area occupata, allestimento base, fornitura ed installazione energia elettrica, attività di promozione collegate all’evento, comunicazione e pubblicizzazione dell’iniziativa;

- a carico delle aziende partecipanti: quota di partecipazione di € 500,00 Iva esclusa, allestimento personalizzato degli spazi, arredi, spese trasporto campionario e tutti gli altri costi non ricompresi nel precedente punto.

La partecipazione è gratuita per le aziende che hanno sede legale e/o sede operativa in uno dei 15 Comuni del cratere della provincia di Rieti (Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Poggio Bustone, Posta, Rieti e Rivodutri).

«In un periodo complesso come quello attuale, abbiamo voluto dare un segnale di ottimismo alle imprese del territorio con una iniziativa che permetterà di animare il centro storico reatino nel rispetto di tutte le disposizioni anti Covid», dichiara il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Rieti, Giorgio Cavalli.

«Nonostante la fase complicata che stiamo attraversando e il Natale diverso che ci attende, con le limitazioni che conosciamo e le altre che arriveranno, abbiamo ritenuto importante proseguire nel progetto avviato lo scorso anno – dichiara il Vicesindaco di Rieti e Assessore alle Attività Produttive, Daniele Sinibaldi – Oggi è ancora più importante dare l’opportunità a tante aziende di poter avere spazi nuovi e ulteriori per promuovere e commercializzare i propri prodotti. Quest’anno è complicato mettere in campo iniziative legate alle festività ma siamo convinti che questa possa essere un valido aiuto al tessuto produttivo e un segnale incoraggiante per tutta la Città».

«Una novità dell’anno 2020 – aggiunge il Segretario Generale dell’Ente camerale reatino, Giancarlo Cipriano - è rappresentata dalla realizzazione di una vetrina on line che ospiterà i Temporary Christmas Shops ed anche le aziende che non saranno ammesse ad occupare gli spazi fisici disponibili per esaurimento posti. Riteniamo che il digitale possa rappresentare una opportunità importante per garantire alle nostre imprese una tenuta anche in situazioni complicate come questa, visto anche l’incremento dell’e-commerce di prossimità che si sta registrando».

Le imprese interessate a partecipare in forma singola o associata possono presentare domanda compilando il modulo pubblicato sul sito, che dovrà essere trasmesso via pec a aziendaspeciale.centroitaliari@pec.it o via e-mail all’indirizzo azienda.rieti@ri.camcom.it o via fax al n° 0746/205235, oppure consegnato a mano presso l’Ufficio Promozione dell’Azienda Speciale Centro Italia Rieti entro il giorno 30 novembre 2020 alle ore 12.00.

