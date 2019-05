RIETI - Numeri forniti da Confcommercio Lazio Nord: i negozi al dettaglio nella città di Rieti sono in costante calo.



"Confcommercio Lazio Nord - spiega una nota - tacciata di essere un'associazione contraria ad ogni sviluppo della città, ribadisce che è da sempre favorevole ad una riqualificazione delle ex aree industriali (zuccherificio, viscosa, montecatini) ma precisa che un ulteriore incremento della grande distribuzione non genera un aumento diffuso di ricchezza e di occupazione, bensì una progressiva ed inesorabile chiusura degli esercizi di vicinato in tutta la città e nei Comuni limitrofi. In base ad un'analisi del centro studi Confcommercio sul commercio nelle città pubblicata nel 2018 emerge che nella città di Rieti nel 2008 erano attivi 600 esercizi di commercio al dettaglio; nel 2016 502; nel 2018 484".