di Massimo Cavoli

RIETI - Raffica di condanne a Rieti per gli imputati di abuso d'ufficio per le licenze di conducente di auto con noleggio rilasciate dal Comune di Greccio. I giudici hanno inflitto a oltre settanta autisti, tutti di Roma e provincia, pene tra i cinque e dieci mesi di reclusione, mentre la condanna più alta a tre anni ha riguardato l'ex comandante dei vigili urbani Ennio Menichelli che doveva rispondere di diversi episodi di abuso ed era stato rinviato a giudizio anche per corruzione. Per tutti i conducenti riconosciuti colpevoli è stata disposta la confisca delle licenze e la loro restituzione all'amministrazione comunale grecciana. L'unica assoluzione con formula piena ha riguardato l'ex consigliere comunale di Rieti, Gabriele Rossi, accusato di aver fatto da intermediario tra Menichelli e gli autisti in cambio di soldi. Nessuna prova è emersa a suo carico e anche la procura aveva sollecitato l'assoluzione dell'imputato. La sentenza è stata emessa oggi pomeriggio dal collegio presieduto da Carlo Sabatini (a latere Morabito e Auriemma) dopo le repliche del pubblico ministero Lorenzo Francia, della parte civile (richieste di risarcimento sono arrivate dalle organizzazioni sindacali Autotassisti, Federtaxi Cisal Roma, Ugl, Tassisti e Associazione autonoleggiatori Roma, oltre che da parte del Comune di Greccio per i danni di immagine) e di alcuni difensori. In precedenza, il rappresentante della pubblica accusa aveva sollecitato per 63 dei 77 imputati (tutti autisti), rinviati a giudizio per concorso in abuso d’ufficio e falso (quest'ultimo reato è stato dichiarato prescritto in dibattimento) pene tra i sei e i sette mesi e l’assoluzione per prescrizione per altri dodici conducenti. Nei confronti dell’ex comandante dei vigili urbani di Greccio, Ennio Menichelli, la richiesta di condanna era stata di cinque anni di reclusione. Il tribunale ha anche inflitto a tutti i condannati l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e il risarcimento danni da liquidarsi in separata sede a favore del Comune (assistito dall'avvocato Antonio Perelli) e per le organizzazioni sindacali che, dopo la lettura del verdetto, hanno festeggiato all'esterno del tribunale con striscioni contro la corruzione. L’inchiesta, condotta dai carabinieri della stazione di Contigliano, scattò nel 2011 dopo la denuncia presentata dalla sindaca Miccadei (per lei il tribunale ha ordinato il versamento di una provvisionale per danni di 5 mila euro da parte degli imputati), insospettita dall'eccessivo rilascio di licenze in favore di conducenti residenti tutti a Roma e provincia, e alla voltura e al rinnovo di precedenti autorizzazioni. A capo del sistema, il pubblico ministero ha collocato l’ex comandante Miccadei il quale, nel 2007, avrebbe falsificato una delibera approvata dal consiglio comunale “sull’ampliamento delle autorizzazioni Ncc tramite conducenti” che prevedeva la concessione di solo 15 permessi, modificando a penna il numero originario e trasformandolo in 55. Successivamente, secondo la tesi della procura, il capitano si sarebbe adoperato per predisporre il relativo bando di gara contraffatto allo scopo di rilasciare le autorizzazioni. In alcuni casi avrebbe percepito piccole somme di denaro, poi non versato nelle casse comunali.





