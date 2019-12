© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Anche quest’anno il personale della Scuola Interforze per la Difesa Nbc è tornato a donare sangue presso l'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. Come ormai avviene da diversi anni, si è rinnovata la tradizione dei militari della caserma “Attilio Veridrosi”, di donare il proprio sangue presso la Sala prelievi del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del nosocomio cittadino.L’attività, tesa a fornire un supporto tangibile verso eventuali emergenze che potrebbero verificarsi durante le prossime festività natalizie, ha visto la partecipazione di una nutrita rappresentanza di donatori che ha permesso di raccogliere 29 sacche di sangue.Tra i donatori in uniforme anche il Comandante del prestigioso Istituto formativo: «ci impegniamo costantemente e ci mettiamo a disposizione attivamente per la comunità alla quale siamo felici di appartenere. L’odierno gesto, dimostrazione di altruismo e senso civico che da sempre caratterizza le Forze Armate, non sarà di certo l’ultimo del suo genere».