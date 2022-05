Il comandante Nbc Fambrini visita il comando provinciale dei carabinieri di Rieti

RIETI - Il generale Riccardo Fambrini, Comandante della Scuola Interforze Difesa Nbc ieri mattina si è recato in visita di cortesia al Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti. Qui, è stato ricevuto dal comandante colonnello Bruno Bellini e dagli altri Ufficiali della sede. L’occasione è stata propizia per fare il punto della situazione per tutti gli aspetti che implicano collaborazione diretta tra la Scuola e il Comando Provinciale e rinsaldare gli ottimi rapporti da sempre intercorrenti tra Arma dei Carabinieri ed Esercito.

Nella circostanza Fambrini ha donato a Bellini il crest personalizzato della Scuola mentre il Comandante Provinciale ha ricambiato donando al Generale la “mattonella” da poco coniata come simbolo dei Carabinieri di Rieti.