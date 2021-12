La Nazionale Old dei reatini Mancinetti e Ciaramelletti in Vaticano: «Che emozione l'incontro con Papa Francesco»

RIETI - I due calciatori del Rieti Anni Settanta Andrea Mancinetti e Renato Ciaramelletti rispettivamente Patron e Presidente onorario della squadra di calcio over 60, Nazionale Old Italia hanno di che essere soddisfatti: giocatori accompagnatori e familiari sono stati solennemente ricevuti in Vaticano, unitamente ai rappresentanti di altre realtà sportive del Lazio.

L’udienza è avvenuta nel quadro delle udienze pubbliche settimanali di Papa Francesco il quale ha rivolto a tutti i presenti parole di incoraggiamento per poi soffermarsi ad apprezzare l’impegno umanitario della Old Italia (diciotto manifestazioni di beneficenza) quanto prima si recherà a Cuba per portare kit completi da calciatore ai bambini di una squadra locale di calcio. Il Patron e allenatore Andrea Mancinetti ha illustrato il ricco programma di incontri sportivi, che si svolgeranno in quella occasione, compresi numerosi memorial di Diego Armando Maradona all’Avana e vari tornei locali.

Tutti i presenti hanno ascoltato in raccogliemento l’omelia del Papa il quale ha citato il Libro della Sapienza e la lettera di San Giacomo apostolo soffermandosi sul potere della parola nell’odierno mondo frenetico.

«Un potere enorme – ha affermato il Santo padre – che può avere forti effetti positivi, ma anche negativi. Per questo è necessario riscoprire la grande importanza del silenzio che non deve essere mutismo, ma capacità di ascoltare gli interlocutori».

Successivamente il Papa si è intrattenuto cordialmente con i suoi interlocutori e i rappresentanti reatini della Nazionale Old hanno proceduto al dono di una maglia da gioco con il con la scritta “BERGOGLIO 10 ” che è stata consegnata dalla signora Meddi Rodriguez madrina della squadra.

«E’ stato un momento di alta spiritualità e di riflessione costruttiva per tutti noi– ha commentato Andrea Mancinetti – insieme zalla legittima soddisfazione per le parole di apprezzamento che ci ha rivolto il Pontefice consapevole dell’importanza dello sport per il benessere dell’individuo e il miglioramento dei rapporti tra le genti».

Al termine dell’udienza i dirigenti dell’Old Italia, Mancinetti, Ciaramelletti e Feoli erano estremamente soddisfatti ed hanno sottolineato il buon del lavoro fatto da Marco Puoti, che oltre ad essere esponente della Nazionale è dipendente della Pontificia Opera Missionaria.

Egli in collaborazione con don Luigi Portarulo ha scritto la lettera di presentazione in base alla quale monsignor Leonardo Sapienza, reggente della Prefettura della Casa Pontificia, ha permesso alla Nazionale Old Italia di partecipare all’udienza.

L’incontro tra Rappresentativa Vaticana e Nazionale Old Italia è terminata 4-2. Notevole la differenza di età tra i giocatori delle due squadre. I primi trentenni i secondi ultrasessantenni.