Nazionale Old al Gudini nel ricordo di Marcello Alberici e Adriano Ciaramelletti

Lunedì 5 Luglio 2021, 11:15 - Ultimo aggiornamento: 11:26

RIETI - Fine settimana di passione calcistica al campo Gudini. Organizata dalla Nazionale Old dell’ex calciatore del Rieti Andrea Mancinetti si sono disputato il 2° Memorial Marcello Alberici disputato a Rieti ed il 1° Memorial Adriano Ciaramelletti.

Il Memorial Alberici è stato vinto dalla Nazionale Old A che ha battuto Ascoli Piceno per 5-1 con reti segnate da Campo, Grillo, Ioannilli (2), Giuliani.

Mancinetti, che oltre ad essere presidente del sodalizio è anche allenatore ha mandato in campo: Franceschini, Fabrizio, Mancini, Grillo, Gentile, Fabiani, Campo, Giuliani, Ioannilli. Di Giovanni. Sostituzioni: Pezzotti, Caprioli, Maranzano, Ginnetti, Caprioli S. (portiere); in panchina: Giagnoli, Tiradozzi, Crocchianti.

Il Memorial Adriano Ciaramelletti è andato alla Nazionale Old B che ha battuto la formazione A 1-0 con rete di Maselli. Notevole la soddisfazione a fine partita del presidente Mancinetti sia per l’aspetto spoprtivo che organizzativo.

«Abbiamo battuto l’Ascoli – ha detto Mancinetti – che una squadra forte reduce da cinque vittorie in altrettanti tornei. A loro da il ringramento per aver accettato il nostro invito. Debbo anche ringraziare il capitano Nunzio Rucci sena il cui appoggio anche morale tutto questo non sarebbe possibile e Lugi Santoboni anche lui come me legato al ricordo delle stagioni di gioco passate a Rieti e di quella grande persona che è stato Marcello Alberici”.

La Nazionale Old è una società sportiva iscritta all’Acsi, Federazione nazionale di Salerno, facente parte del Coni. Mancinetti è affiancato dal vicepresidente Bruno Feoli. Presidente onorario il reatino Renato Ciaramelletti.

Nel corso della successiva riunione conviviale, Flavio Fosso, per lunghi anni cronista sportino de Il Tempo ha ricordato con parole commosse la figura dell’allenatore prematuramente scomparso. La Coppa per la famiglia Alberici è stata ritirata dallo stesso Mancinetti e da Giuliani, mentre una commossa signora Rosaria ha ritirato la coppa del Memorial intitolata al marito Adriano.