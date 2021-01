Per la Nazionale Old dei reatini Mancinetti e Ciaramelletti in vista amichevole con le Guardie Svizzere

RIETI - Con la Befana si sta materializzando un’importante iniziativa della Nazionale Old Italia, composta da ex giocatori di calcio del Lazio, ai cui vertici conta due ex della Società Sportiva Rieti, Andrea Mancinetti presidente, Renato Ciaramelletti presidente onorario.

Infatti è in corso di organizzazione una partita con la Nazionale Guardie Svizzere del Vaticano che si svolgerà presumibilmente nel mese di marzo.

A favorire i contatti tra le due squadre e rispettive strutture organizzative è risultata decisiva l’azione del sacerdote Bonifacio Lopez che milita nella OLD Italia nel ruolo di portiere. Nella foto, in ginocchio, terzo da sinistra con il pallone davanti

Secondo il programma, dopo la partita, la squadra, in tenuta di gioco, avrà un incontro con papa Francesco, il cui entourage si è molto interessato all’attività della Nazionale OLD iscritta con ACSI, Federazione nazionale di Salerno facente parte del Coni.

La Nazionale di Mancinetti e Ciaramelletti in tre anni di attività ha giocato 14 partite a scopo benefico. Significativa quella svoltasi in Piemonte con gli Old del Torino e visita al Santuario di Superga; ha vinto un tiolo mondiale a Cuba dove recentemente ha distribuito, per i bambini locali, 70 kit comprendenti ciascuno zainetto, maglietta, calzoncini e calzettoni.

La nazionale ha giocato anche a Rieti anche in occasione del Memorial Marcello Alberici alla presenza di molte ex glorie reatine tra cui Roberto De Masi, Nunzio Rucci, Luigi Santoboni-

