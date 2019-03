© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Anche quattro reatini approdano nella Nazionale degli Artisti Indipendenti Associati, coordinata del MEI di Faenza. Si tratta degli Alan Spicy (Rocco Moscatiello, Daniele Stazi, Michele Santori) e del cantautore Carlo Valente, che il prossimo 17 aprile esordiranno in campo a Bologna, per un match di beneficenza contro gli Amministratori dell’Emilia Romagna.Una nuova sfida per i quattro musicisti, ansiosi di porsi al servizio del mister Giordano Sangiorgi, ideatore della NAIA e fondatore del Meeting delle Etichette Indipendenti. Con loro altri 24 artisti a comporre lo staff e la squadra della Nazionale, che con il match del 17 aprile, sosterrà il progetto “We Love Rowanda”, impegnato nella lotta contro l’abbandono scolastico e le altre problematiche che attanagliano l’Africa.Un perfetto connubio di sport e beneficenza, a cui i quattro reatini aderiscono con entusiasmo, mentre proseguono gli ultimi preparativi per la gara d’esordio che, ci si augura, sia solo la prima di una lunga serie.