© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Successo per la tappa reatina della cantante Nathalie. Un’altra serata da tutto esaurito al Be’er Sheva di Via dei Pozzi, che ieri sera ha ospitato l’artista romana, nota per aver vinto ad X-Factor nel 2010. Un live in cui la voce graffiante ed intensa di Nathalie è stata accompagnata dal suo chitarrista, dal pianoforte e in alcuni brani dall’ukulele.Una varietà di suoni per mettere in scena un repertorio piuttosto vasto, con brani tendenzialmente pop e qualche nota rock, non solo in italiano ma anche in inglese e francese. Talento cristallino, quello di Nathalie, che sul palco ha intrattenuto il pubblico raccontando anche alcuni curiosi aneddoti sulla sua esperienza sanremese, legati in particolare al suo rapporto d’amicizia con Gianni Morandi e Franco Battiato.Pubblico entusiasta nello scoprire i nuovi brani di “Into The Flow”, concept album pubblicato quest’anno, e nel riascoltare successi meno recenti come “In Punta di Piedi” e “Vivo Sospesa”. Spettatori in silenzio e atmosfera magica per “Call My Name”, interpretata senza amplificazione «in onore del periodo passato a cantare per le strade d’Irlanda», come ha spiegato la cantante.Buona la prima per il Friday Night Live del Be’er Sheva, che apre con Nathalie una nuova stagione concertistica.