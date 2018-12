RIETI - Un bilancio sostanzialmente positivo per il Natale e di ottime aspettative per Capodanno, ma con il neo della chiusura delle piste dello sci di discesa. Un risultato che, secondo gli addetti ai lavori, è stato ottenuto anche grazie alle molteplici iniziative e lavorando sul fronte delle prenotazioni. Per incrementare l’afflusso dei turisti si aspetta l’apertura delle piste da sci di discesa del Terminillo. Federalberghi plaude all’impegno del Comune, ma sottolinea la necessità, a partire dal gestore degli impianti, di pensare a un sistema migliore di innevamento artificiale.



